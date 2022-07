Nesta quarta-feira (6), o vereador William Maksoud participou da última reunião pública do semestre, da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, na Câmara Municipal de Campo Grande. Na reunião, o parlamentar e os vereadores Otávio Trad, Clodoilson Pires, Prof. Riverton e Marcos Tabosa, que integram a CCJ, analisaram ao todo 132 projetos. Destes, 125 foram aprovados, 5 arquivados, um foi retirado pelo autor e um foi para recurso.

BALANÇO DO PRIMEIRO SEMESTRE

Segundo balanço da Comissão, tramitaram no primeiro semestre de 2022, 405 projetos sendo 104 do Poder Executivo e 301 dos vereadores. Destes, o vereador William Maksoud, que é vice-presidente da CCJ, foi relator de 61 projetos. “Parabenizo o presidente da Comissão pela iniciativa de transmitir as nossas reuniões para a população, garantindo assim mais transparência; a todos os membros da comissão pelo trabalho desenvolvido até aqui; e também ao presidente da Casa de Leis, o vereador Carlos Augusto Borges, que tem realizado um trabalho de excelência pela população”, comentou Maksoud.