Sabendo da importância e do valor de ações sociais para auxílio dos mais necessitados, principalmente durante o período de pandemia, o vereador William Maksoud demonstrou apoio a campanha “Mobilização Solidária”, realizada pela prefeitura de Campo Grande, em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A ação, coordenada pela Seges (Secretaria Municipal de Gestão) em parceria com o FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) e outras instituições, acontece entre os dias 24 de março até 22 de maio, e tem o objetivo de arrecadar alimentos e agasalhos, que serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Desde pequeno aprendi a importância de ser solidário. As vezes, uma pequena atitude para uma pessoa, pode fazer a diferença na vida de outra. Isso sempre me comoveu e por isso eu apoio ações solidárias. Parabéns a prefeitura e aos parceiros por essa iniciativa”, comentou Maksoud.

Conforme divulgado pela prefeitura, as doações podem ser feitas em qualquer secretaria municipal ou unidades dos parceiros (Comper, Fort Atacadista e Instituição Sicoob – Vivendas do Bosque e Euclides da Cunha). Haverá ainda sorteio de prêmios para quem participar. Quem doar cinco quilos de alimentos não perecíveis ou duas peças de agasalhos em bom estado de conservação, receberá um cupom para concorrer a um notebook, um vale compras no valor de R$2.500 e um vale compras de R$1.000. O sorteio ocorrerá no dia 27 de maio de 2021, no Paço Municipal, com a entrega dos materiais arrecadados para o FAC.