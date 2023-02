Atendendo ao pedido dos moradores, o vereador William Maksoud reivindica a implantação de asfalto e drenagem de águas pluviais em bairro da região Segredo de Campo Grande. De acordo com documento protocolado na Casa de Leis, o pedido é para implementação dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em todo trecho não pavimentado da Rua Jauaperi no cruzamento com a Rua Aruaná, no bairro Jardim Colúmbia. “A referida rua não possui o benefício de pavimentação asfáltica, ocasionando reclamação dos moradores e motoristas que trafegam nessa via e que sofrem com os transtornos da falta de asfalto nesse trecho”, apontou Maksoud. Essa e outras indicações de melhorias serão apresentadas durante a sessão ordinária e encaminhadas ao Poder Executivo.