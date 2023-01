Acompanhando as ações da Prefeitura de Campo Grande, o vereador William Maksoud ressalta os novos horários para realização da testagem de Covid-19 nas

unidades básicas e de saúde da família de Campo Grande.

Segundo a prefeitura, o serviço é disponibilizado nas 74 UBSs e USFs distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos do Município de maneira gratuita e por demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio. Aos sábados e feriados, a testagem acontece somente nas unidades de plantão referenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Ainda de acordo com o município, desde segunda-feira (09), o horário de atendimento foi readequado tendo, inclusive, algumas unidades ampliado o período para realização da testagem. Mais de 10 unidades disponibilizam o teste de 7h30 às 18h30, sem intervalo para o almoço. Na USF Tiradentes o atendimento se estende até às 21h.

“A ampliação dos horários permite maior acesso da população aos testes que são tão importantes. Também precisamos sempre reforçar a importância dos cuidados e da prevenção, mantendo por exemplo a higiene das mãos, uso de máscara conforme indicações para quem apresentar sintomas respiratórios e a vacinação”, comentou Maksoud.

O teste é recomendado para pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, coriza, febre e dor de cabeça. No caso do teste de antígeno, o resultado fica disponível em no máximo 20 minutos. Quem tiver o resultado positivo já tem a orientação e encaminhamento para unidade de saúde de referência para atendimento.