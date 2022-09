O vereador William Maksoud apresentou nesta terça-feira (20), na Câmara Municipal, indicações de melhorias para 12 bairros de Campo Grande. Os pedidos foram encaminhados ao Poder Executivo.

Dentre as solicitações estão benfeitorias em iluminação no bairro Portal Caiobá II, Vila Progresso e Santa Mônica; instalação de cobertura e assento em ponto de ônibus no Manoel Taveira, Santa Eugênia, Santo Amaro e Vila Nasser; operação tapa-buraco no Conjunto José Abraão, Santo Amaro, Vila Popular e Universitário; implantação, limpeza de bueiros e sistema de drenagem na Santa Eugênia e Santo Amaro; implantação/pintura de quebra-molas no bairros Los Angeles; sinalização no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis, Manoel Taveira e Santo Amaro.

Todos as reivindicações foram protocoladas na Casa de Leis, apresentadas durante a sessão ordinária e encaminhadas aos órgãos competentes para execução.