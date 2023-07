William Maksoud encaminha mais de mil indicações aos bairros da Capital

No primeiro semestre de trabalhos legislativos deste ano, o vereador William Maksoud encaminhou mais de mil indicações para realização de serviços de manutenções e benfeitorias em toda Campo Grande.

As demandas são para implementação de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, patrolamento e encascalhamento, operação tapa-buraco, sinalização, poda e retirada de árvores, iluminação, instalação de cobertura e assento em ponto de ônibus, instalação de semáforo, revitalização de praças e parques, manutenção de bueiros, limpeza de calçadas e terrenos, pintura de quebra-molas e faixa de pedestre, ronda policial, entre outras.

Os pedidos foram colhidos nos bairros, ouvindo moradores, comerciantes, comunidade escolar e lideranças; através do gabinete e pelas redes sociais do vereador. As solicitações foram então protocoladas na Casa de Leis, apresentadas em plenário durante as sessões ordinárias e encaminhadas aos órgãos competentes para execução.

“Temos percorrido os bairros, nas sete regiões urbanas, conversando com a população e levando as demandas ao Poder Executivo e órgãos competentes, buscando viabilizar soluções para as comunidades e garantir uma melhor qualidade de vida para todos os moradores da nossa Capital. O trabalho não para, vamos continuar lutando por uma Campo Grande melhor a cada dia”, ressaltou Maksoud.

Conforme balanço divulgado pelo presidente da Câmara, o vereador Carlos Augusto Borges, neste primeiro semestre os vereadores aprovaram um total de 175 projetos e encaminharam mais de 16 mil reivindicações de melhorias.

Além disso, entre fevereiro e julho deste ano, foram realizadas 41 sessões ordinárias e três extraordinárias. Os vereadores também promoveram 26 audiências públicas, que discutiram diversos assuntos relevantes para a população, e encaminharam 20 requerimentos cobrando informações do Poder Executivo.