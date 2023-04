William Maksoud encaminha pedidos de asfalto, iluminação e implantação de semáforo em bairros

Percorrendo os bairros e ouvindo os moradores, o vereador William Maksoud vem colendo e encaminhando diariamente, indicações para realização de serviços de manutenções e melhorias em toda Campo Grande. Nesta quinta-feira (13), o parlamentar apresenta novas solicitações durante a sessão ordinária da Câmara Municipal.

Conforme os documentos protocolados na Casa de Leis, os pedidos são para implementação de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Jardim Monte Alegre; patrolamento e encascalhamento no Jardim Tarumã; iluminação na Mata do Jacinto; operação tapa-buraco no Monte Castelo e Vila Piratininga; sinalização no Parque Novos Estados; e implantação de semáforo no Jardim Los Angeles.

“Essas são reivindicações dos moradores e comerciantes que vem sofrendo com a falta de manutenção em algumas vias. O atendimento a essas indicações trará melhor qualidade de vida a todos”, ressaltou Maksoud.