William Maksoud entrega honrarias em comemoração aos 124 anos de Campo Grande

Em comemoração aos 124 anos de Campo Grande, os vereadores da Câmara Municipal entregam honrarias a pessoas que contribuíram com relevantes serviços para a cidade. A solenidade acontece nesta quinta-feira (24), às 19 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, o Palácio Popular da Cultura, localizado na Avenida Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes.

Na ocasião, o vereador William Maksoud concede título de Cidadão Campo-Grandense à três personalidades: a senhora Avany Cardoso Leal e aos senhores José Arturo Iunes Bobadilla Garcia e Wagner Marcelo Monteiro Borges.

No evento também serão entregues Medalha do Mérito Legislativo e Título de Cidadão Benemérito. Estas honrarias são entregues todos os anos no aniversário de Campo Grande.

A solenidade terá transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.

Currículo dos homenageados

Avany Cardoso Leal

Nascida no município de Cáceres-MT em 24 de outubro de 1968, filha de Nestor Cardoso Leal e Regina Helena Cardoso Leal (in memoriam).

Decidida a cursar Psicologia, mudou-se para Campo Grande e ingressou na FUCMAT, atual Universidade Católica Dom Bosco – UCDB em fevereiro de 1986 aos 17anos.

No início da década de 90 começou com um trabalho voluntário no Serviço de Psiquiatria da Santa Casa e, em 1992, assumiu o concurso da Secretaria Estadual de Saúde – SES no extinto Centro de Recuperação Maria Aparecida Pedrossian, ajudando no tratamento de dependentes químicos.

No ano de 1995 assumiu uma vaga de psicóloga no Serviço de Psiquiatria da Santa Casa, onde já prestava serviço voluntário, atuando por mais de 20 anos, ocupando o cargo de chefe de todo o serviço de psicologia nos anos 2010 a 2015.

Foi professora do curso de psicologia na Uniderp, e no ano de 2022 assumiu a implantação e coordenação do curso de psicologia da Faculdade Insted.

No ano de 2021, com a ajuda de duas sócias, montou o Centro de Psicologia Avany Cardoso Leal.

José Arturo Iunes Bobadilla Garcia

Filho de Carlos Bobadilla Garcia e Anice Iunes Bobadilla Garcia (in memorian), pai de Carlos Bobadilla Garcia Neto e Pedro Paulo Guadanhim Bariani Bobadilla Garcia, nasceu no município de Corumbá em 27 de maio de 1964.

Graduado em direito pela universidade Faculdades Metropolitanas Unidas na cidade de São Paulo/SP no ano de 1987. Exerceu advocacia criminalista no estado de São Paulo. Ingressou no Ministério Público Estadual em 1995, atuando em diversas cidades do interior do Estado e atualmente exercendo suas funções em Campo Grande.

Wagner Marcelo Monteiro Borges

Nasceu no município de São Paulo em 09 de julho de 1959. Em 1975, com 15 anos de idade começou a trabalhar no “Chase Manhanttan” como office-boy, saindo em 1983 como diretor da instituição.

No ano de 1983, tornou-se sócio na corretora “Convenção”, saindo em 1990 com participação de 7,5%, e em 1990 ingressou como sócio na empresa Mesa Corretora e em 1995 montou sua própria corretora “Fina Bank” com 90% de participação, sendo vendida em 2011 para a “Inter Bolsa Corretora”.

Em 2011 veio para o Mato Grosso do Sul e ingressou na pecuária, adquirindo diversas fazendas em Três Lagoas, Coxim, Camapuã Nhecolândia e Paiaguás, tornando-se residente em Campo Grande.

No município de Campo Grande, iniciou trabalhos na área de construção de alguns empreendimentos, entre eles: Veraneio Boulevard I, Veraneio Boulevard II e Ilhas Caribe com três torres.

Atualmente, seu projeto é o de revitalização do famoso “Hotel Campo Grande”, com o intuito de revigorar o centro da cidade, entre outros planos para reativar o centro.

Além disso, com seu vasto conhecimento sobre o mercado financeiro, um dos seus planos atuais é o de trazer recursos de fundos de investimentos para Campo Grande/MS.