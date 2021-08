O vereador William Maksoud entregou nesta sexta-feira (27), na Câmara Municipal, homenagens e Títulos de Cidadão Campo-Grandense a duas personalidades por seus relevantes serviços prestados à Capital.

“É muito gratificante poder homenagear e reconhecer essas pessoas que fizeram tanto por Campo Grande, contribuindo para o desenvolvimento e progresso da nossa cidade”, afirmou Maksoud.

A entrega das comendas, em comemoração aos 122 anos de Campo Grande, aconteceu no Plenarinho Edroim Reverdito, com hora marcada, seguindo as normas de biossegurança, como distanciamento mínimo de 1,5 metro, uso de álcool gel, aferição de temperatura, higienização da sala com álcool 70% no intervalo de cada entrega, além do uso obrigatório de máscaras.

Currículo dos homenageados

Sr. Aloísio Soares de Gouvêa, nascido no Rio de Janeiro – RJ, profissão Pecuarista e proprietário da Fazenda Ypiranga. Mudou-se para Campo Grande nos anos de 1.980, onde criou seus filhos e se dedicou fortemente ao desenvolvimento do Estado e da cidade de Campo Grande, residindo nesta cidade até os dias de hoje.

Sr. Carlos Alberto Pereira Andrino, nascido na cidade de Presidente Prudente – SP, mudou-se para Campo Grande há 52 anos, residindo nesta cidade até os dias de hoje. Atuou no serviço público por 52 anos sempre atendo às necessidades dos cidadãos do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Campo Grande, contribuiu para a solução das demandas volumosas da população, atuando 46 anos à frente do Cartório do 4º Ofício de Campo Grande e 6 anos como Assessor Especial do TJMS.

Sr. Renato Chagas Correa da Silva, nascido em Aquidauana, mudou-se para Campo Grande recém-nascido, residindo nesta cidade até os dias de hoje. Cursou Direito na Faculdade Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Puc/RJ, ex-conselheiro estadual da OAB/MS, mestre em Ciências Jurídicas.