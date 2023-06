William Maksoud faz inúmeras reivindicações de melhorias para a Capital

Nesta terça-feira (27), o vereador William Maksoud apresentou, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, novas indicações para realização de benfeitorias nos bairros de Campo Grande.

Dentre os serviços solicitados pelo parlamentar estão operação tapa-buraco no bairro Nova Lima; instalação de cobertura e assento em ponto de ônibus no Pioneiros, Vila Nasser, Vila Neusa e Seminário; e limpeza de calçada no Água Limpa Park, Morada dos Deuses, Vila Marli, Vila Nasser e Vila Progresso.

“Recebemos os pedidos dos moradores e comerciantes e estamos encaminhamos ao Poder Executivo, visando atender as necessidades e reivindicações da população. Essas benfeitorias trarão benefícios a todos”, destacou Maksoud.

Todos os pedidos foram protocolados na Casa de Leis, apresentados em plenário e encaminhados aos órgãos competentes para execução.