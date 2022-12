Sempre presente nos bairros de Campo Grande, o vereador William Maksoud apresentou no mês de novembro, mais de 140 indicações para realização de melhorias nas sete regiões urbanas da Capital. Conforme indicações protocoladas na Câmara Municipal, os pedidos são para operação tapa-buraco, iluminação, sinalização, poda de árvore, patrolamento e encascalhamento, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, limpeza, instalação de cobertura e assento em ponto de ônibus, entre outros serviços. “Percorremos os bairros e vemos de perto as demandas das comunidades. Também recebemos pedidos da população através das nossas redes sociais e no nosso gabinete. Todas as solicitações são protocoladas na Casa de Leis e encaminhadas aos órgãos competentes para execução”, comentou Maksoud.