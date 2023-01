Para garantir mais segurança para pedestres e motoristas de Campo Grande, o vereador William Maksoud encaminhará ao Poder Executivo, indicações para implantação de redutores de velocidade em várias ruas da Capital.

Conforme os documentos já protocolados na Câmara Municipal, o parlamentar solicita o estudo técnico para a implantação de redutor de velocidade (tipo quebra-molas) na Rua das Mamonas, entre a Rua Joaquim Inácio de Souza e Rua Dr. Jivago, no bairro Center Park e Rua José Palhano, em frente a Emei Maria de Lourdes Castoldi, no Jardim Sayonara.

O serviço também deve ser realizado no bairro Portal Caiobá II, abrangendo a Rua Cachoeira do Campo, em frente aos números 1765 e 2030; também a Rua Diógenes Inácio de Souza, em frente ao número 620; a Rua Ângelo Nakahodo, em frente à Igreja Adventista do Sétimo dia; e ainda a Rua Astúrio Luís Braga, no cruzamento da Rua Jeronita Maria de Souza.

“Essas indicações são necessárias devido ao grande fluxo de veículos existentes nessas vias, o que coloca em risco a vida da população que se sente ameaça com a imprudência e alta velocidade dos veículos que trafegam na região”, ressaltou Maksoud.

Esses e outros pedidos para melhorias serão apresentados no plenário, em fevereiro, quando retornam as sessões ordinárias da Casa de Leis.