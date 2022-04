Na quarta-feira (20), o gabinete itinerante do vereador William Maksoud esteve no bairro Portal Caiobá II, levando serviços, orientações e colhendo as demandas da comunidade.

A ação aconteceu na Associação de Moradores do bairro, onde aproximadamente 200 pessoas receberam serviços na área de saúde com aferição de pressão e glicemia; orientações jurídicas e sobre educação, além de atendimentos do CRAS, Energisa e Águas Guariroba. Os moradores também puderam apresentar suas sugestões e pedidos de melhorias para a região.

Segundo Maksoud, essas ações aproximam a comunidade do mandato e garantem a participação do cidadão na construção de uma cidade melhor. “O gabinete itinerante é mais uma forma de estarmos presentes nas comunidades, ouvindo as demandas e necessidades dos moradores, buscando desenvolvimento e levando melhorias. Além disso, com a parceria da prefeitura e das empresas, conseguimos atender e levar informações importantes que ajudar muitas famílias”, ressaltou Maksoud.

O presidente do bairro, Wesley Neres, agradeceu ao vereador pelo apoio. “Pela primeira vez a gente recebe um evento dessa magnitude no Caiobá II e agradecemos muito o apoio do vereador William Maksoud na realização deste evento. Sem o apoio dele e do gabinete, não conseguiríamos reunir tantas pessoas. Agradecemos também o apoio da Energisa, Águas Guariroba, equipe do CRAS, Clínica da Família, ao pessoal da Semed e equipe de advogados. Somos muito gratos e esperando poder contar novamente com uma ação desse tipo aqui no bairro”, comentou.