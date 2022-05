O vereador William Maksoud participou no último sánbado da 2ª edição do Programa “Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você”. Desta vez o evento aconteceu na Escola Municipal Professor Fauze Scaff Gattas Filho, no bairro Jardim Carioca. No local foram realizados mais de 70 serviços: atendimentos de saúde; vacinação; corte de cabelo; emissão de documentos; feira de empregos; sorteio de brindes; entrega de kit de legumes; frutas e verduras; atividades para as crianças e outros.

Além disso, nos próximos 15 dias, a prefeitura levará serviços de limpeza, patrolamento das ruas, limpeza de boca de lobo, operação tapa-buraco, troca de lâmpadas e outras ações nos bairros da região urbana do Imbirussu. “A prefeitura continua desenvolvendo o trabalho em prol da população. Com essas ações, bairros de todas as regiões urbanas da nossa Capital receberão benfeitorias e avanços. É dessa forma que faremos uma Campo Grande melhor para todos”, ressaltou Maksoud.