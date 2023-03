William Maksoud participa de assinatura do Termo de Cooperação com quatro entidades

Nesta segunda-feira (20), o vereador William Maksoud participou da assinatura de quatro Termos de Cooperação Técnica entre a Câmara Municipal de Campo Grande com o Conselho Municipal da Juventude, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel) e o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso do Sul. Também participaram o presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, os vereadores Papy, Luiza Ribeiro, Silvio Pitu e representantes das entidades.

O objetivo desses termos de cooperação é ampliar a discussão sobre os projetos de lei em tramitação e demais ações legislativas que envolvam as categorias contempladas. Desta forma, antes da apresentação das propostas que sejam de interesse e impactem nas atividades citadas nas parcerias, as entidades representativas serão consultadas para que possam opinar.

No caso de Audiências Públicas sobre os temas, a Abrasel, o Sindicato e os Conselho da Juventude e de Direitos da Mulher serão convidados a participar. A parceria, já formalizada com várias entidades representativas e sindicatos, busca aperfeiçoar as proposições apresentadas pelos vereadores, ouvindo todas as partes envolvidas no tema.

“Parabéns ao presidente Carlos Augusto Borges por esse trabalho tão importante. Essa é a Casa do povo e estamos sempre abertos ao diálogo, ouvindo as demandas da sociedade, pensando no melhor para o cidadão e para nossa cidade”, comentou Maksoud.