O vereador William Maksoud participou na manhã desta quinta-feira (02), da Sessão Solene Inaugural da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura na Câmara Municipal de Campo Grande. Na ocasião, a prefeita Adriane Lopes apresentou aos vereadores a atual situação do município, como prevê o Art. 16 do Regimento Interno da Casa.

“Abrimos os trabalhos de 2023 com a certeza de que, junto com a população e em harmonia com o Poder Executivo, vamos viabilizar mais desenvolvimento para os bairros e melhorias em todas áreas como saúde, educação, esporte e lazer”, comentou Maksoud.

Durante a solenidade, a prefeita Adriane Lopes apresentou o relatório de atividades de 2022 e falou sobre os desafios enfrentados. “Temos o desafio de, cada vez mais, aliarmos desenvolvimento à qualidade de vida e à sustentabilidade. Vamos trabalhar juntos na construção de uma Campo Grande mais socialmente justa e repleta de oportunidades”, ressaltou. Ela acrescentou que os problemas surgem diariamente, exemplificando os danos causados pelas chuvas fortes nos últimos dias. “Convido essa Casa para estarmos juntos na busca de soluções. Que essa Casa seja um palco de discussões respeitosas, como grande pilar da democracia, para juntos podermos nos firmar como capital das oportunidades”, disse Adriane Lopes.