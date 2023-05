William Maksoud presta homenagens às assistentes sociais em sessão solene na Câmara Municipal

Nesta quarta-feira (10), o vereador William Maksoud presta homenagens à duas assistentes sociais em sessão solene na Câmara Municipal de Campo Grande.

Na ocasião, Maksoud fará a entrega da Medalha Legislativa “Dra. Mariluce Bittar” à Edna Hoffmann Nogueira e Vânia Carla Bogalho, em reconhecimento ao brilhante trabalho prestado pelas assistentes sociais para a sociedade e o município de Campo Grande.

A solenidade acontece em comemoração ao Dia Municipal do Assistente Social, celebrado oficialmente no dia 15 de maio. A data e a comenda foram instituídas na Casa de Leis por meio das Resoluções n. 1.138/11 e 1.227/16 e pela Lei Municipal n. 4.993/11.

Mariluce Bittar era formada em Serviço Social pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e Pós-Doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Natural de Franca (SP), foi professora da UCDB de 1987 a 2014, ano de sua morte. Era professora do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE), onde teve papel importante para sua implantação, inclusive coordenando o Mestrado.

O evento acontece a partir das 19h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis.

Histórico das homenageadas:

Edna Hoffmann Nogueira

Natural da cidade de Maringá-PR, reside em Campo Grande-MS desde 1998.

É bacharel em Serviço Social desde 2011 com especialidade em Políticas Públicas e Saúde da Família.

Atua com mulheres vítimas de violência doméstica, desde 2017, como servidora pública, na Casa da Mulher Brasileira.

Vania Carla Bogalho

Nascida em 6 de julho de 1965 na cidade de Campo Grande. Formada no ano de 1989 no curso de Serviço Social; especialização em Gestão de Recursos Humanos. Trabalhou 11 anos no Hospital Nosso Lar e hoje atua na Unidade de Saúde da Família Serradinho como assistente social.