William Maksoud presta homenagens em sessão solene em comemoração ao Dia dos Povos Originários

Nesta quarta-feira (19), o vereador William Maksoud participa da Sessão Solene para outorga da Medalha Legislativa Domingos Veríssimo, em comemoração ao Dia dos Povos Originários. O evento acontece na Câmara Municipal de Campo Grande a partir das 19h.

Na ocasião, Maksoud presta homenagens à Léia Guimarães Querino Sena e Maria Neide de Souza Cardoso.

O prêmio foi instituído no âmbito da Casa de Leis por meio do Decreto Legislativo n° 949/06, e alterado em 2021, já que inicialmente tratava-se de uma homenagem em comemoração ao ”Dia do Índio”, e não ao “Dia dos Povos Originários”.

Na solenidade, serão homenageadas pessoas físicas ou jurídicas que tem como principal trabalho a luta pela defesa dos povos indígenas no município.

Homenageadas

LÉIA GUIMARÃES QUERINO SENA

Indígena terena desaldeada nascida em 23/05/1978 em Campo Grande. Formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em 2020, onde entrou pelo Enem por meio de cotas. Foi atuante na luta pelas causas indígenas enquanto acadêmica da UEMS. Pós graduada em Gestão Escolar e pós graduanda em História e Cultura afro-brasileira e indígena. Hoje atua como coordenadora no CRAS Vila Gaúcha – região Lagoa. Presta serviço junto à comunidade em geral por meio dos serviços do CRAS, trabalhando com a garantia de direitos juntamente com a equipe.

MARIA NEIDE DE SOUZA CARDOSO

Nascida em 10 de setembro de 1963, no estado de São Paulo, veio para Mato Grosso do Sul com 5 anos de idade, se casou com o índigena Almiro Cardoso Dias na aldeia Limão Verde em Aquidauana/MS.

É feirante desde 1982, foi líder na feira por 9 mandatos e ainda trabalha no local. Hoje é vice-presidente do Conselho da Comunidade Indígena Água Funda, desempenhando seu papel com muita dedicação e amor.