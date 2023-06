William Maksoud prestigia festas juninas e visita diversos bairros de Campo Grande

No último fim de semana o vereador William Maksoud visitou diversos bairros de Campo Grande para conversar com os moradores e acompanhar a situação de cada região. O parlamentar ainda participou de eventos pela cidade, entre eles, festas juninas escolares e da ALEMS.

Na sexta-feira, Maksoud prestigiou a festa junina da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, evento que contou com a presença do governador Eduardo Riedel, a prefeita Adriane Lopes, o deputado estadual Lídio Lopes e outras autoridades.

Já no sábado, o parlamentar participou de alguns eventos escolares como a festa junina da Escola Estadual Professora Joelina de Almeida Xavier e da Escola Municipal Professora Gonçalina Faustina de Oliveira.

No domingo o vereador ainda percorreu as ruas dos bairros Moreninhas e Nova Capital, conversando com moradores, acompanhando obras nas regiões e colhendo novas indicações para benfeitorias.

“Foi um fim de semana muito produtivo e é uma satisfação participar de eventos da comunidade escolar, nos bairros e estar junto com a população, ouvindo as necessidades do povo e buscando melhorias”, comentou Maksoud.