Para viabilizar mais segurança para pedestres e motoristas de Campo Grande, o vereador William Maksoud encaminhará ao Poder Executivo, indicações para realização de melhorias em sinalização em vários bairros.

Conforme documentos protocolados na Câmara Municipal, dentre as solicitações estão os serviços de sinalização “horizontal, vertical e pintura da faixa de pedestres” na Rua Ouro Verde cruzamento com a Rua das Orquídeas, no bairro Vila Marcos Roberto; na Rua das Orquídeas com o cruzamento da Rua Ouro Branco, no Jardim Jóquei Club; e Avenida Tiradentes com o cruzamento da Avenida Vicente Solari, no Centro.

No bairro Portal Caiobá II, os pedidos para sinalização “horizontal, vertical e pintura da faixa de pedestres” abrangem as ruas Francisco Antônio de Souza cruzamento com a Rua Cachoeira do Campo; Rua Cachoeira do Campo cruzamento com a Rua Leão Zardo; Rua Cachoeira do Campo cruzamento com a Rua Ângelo Nakalhodo; Rua Cachoeira do Campo cruzamento com a Rua Jeronita Maria de Souza; Rua Cachoeira do Campo cruzamento com a Rua Dinamérico Inácio de Souza; Rua Ubirajara Ennes cruzamento com a Rua Jeronita Maria de Souza; Rua Leão Zardo cruzamento com a Rua Octaviano Ignacio de Souza; Rua Astúrio Luís Braga cruzamento com a Rua Leão Zardo; Rua Astúrio Luís Braga cruzamento com a Rua Ângelo Nakalhodo; e Rua Astúrio Luís Braga cruzamento com a Rua Jeronita Maria de Souza.

“Essas são solicitações dos moradores e comerciantes que convivem com a falta de manutenção da sinalização, o que vem causando problemas e preocupação a todos. A falta de sinalização traz transtornos devido ao fluxo de veículos e pedestres que trafegam pelo local”, explicou Maksoud.

Além disso, o parlamentar solicita a pintura do redutor velocidade (tipo quebra-molas) na Avenida Tamandaré, próximo ao número 1200, Bairro Vila Planalto; na Rua Ana Jacinta de Oliveira, próximo ao número 264, Bairro Jardim Paulo Coelho Machado; e na Rua Spipe Calarge, perto do número 1673 (Hiper Comper Spipe Calarge) no bairro Vila Morumbi.

“Essas indicações são necessárias devido ao grande fluxo de veículos existentes nestas vias, o que coloca em risco a vida da população que se sente ameaçada com a imprudência e alta velocidade dos veículos que trafegam na região. A pintura do redutor de velocidade irá garantir maior segurança na travessia dos pedestres”, ressaltou Maksoud.

Também foi indicado pelo parlamentar a pintura da faixa de pedestres na Rua José Palhano, 48, no bairro Jardim Sayonara; e

na Rua Santa Quitéria, 1238, no Jardim Centenário.

Essas e outras indicações serão apresentadas na Casa de Leis em fevereiro, quando retornam as sessões ordinárias, e encaminhadas ao Poder Executivo.