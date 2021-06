Tendo em vista a necessidade do distanciamento social devido à pandemia do COVID-19 e com o objetivo de continuar trabalhando por uma Campo Grande melhor, o vereador William Maksoud destacou o uso dos canais digitais para ouvir a população e levar melhorias para todas as regiões da cidade. “Mesmo com a pandemia, o trabalho pelo crescimento e desenvolvimento da nossa cidade não para. Continuamos ouvindo as demandas dos moradores através dos nossos canais digitais e ressalto que a participação do cidadão é fundamental para levarmos mais melhorias para todos os cantos da cidade. Seja um pedido de troca de lâmpada ou um cascalhamento na rua, ou um asfalto novo no bairro, a população pode nos enviar através do Facebook (William Maksoud Vereador) e pelo Instagram (@william_maksoud)”, ressaltou Maksoud.

As indicações de melhorias enviadas serão protocoladas na Câmara Municipal e apresentadas durante a sessão ordinária da Casa de Leis.