Com a chegada do período de chuvas e o calor intenso, o vereador William Maksoud reforça a importância de redobrar alguns cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

Segundo dados da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Secretaria Municipal de Saúde, 80% dos focos do mosquito ainda são encontrados dentro das residências.

De acordo com a Sesau, além da visitação domiciliar dos agentes de endemias, diariamente os bairros com maior incidência de notificações recebem a borrifação de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), e os mutirões estão sendo intensificados nos bairros, através da campanha Operação Mosquito Zero, que teve a sua terceira etapa concluída no fim de dezembro.

A previsão é de que a campanha se estenda até o mês de fevereiro deste ano, contemplando as sete regiões urbanas do Município. Ao todo, nas três etapas, foram inspecionados 24.398 imóveis, 13.827 depósitos recolhidos e 738 focos eliminados.

“Temos enviado ao Executivo muitos pedidos para aplicação de inseticida, o conhecido “fumacê”, em diversos bairros de Campo Grande. Mas além disso, é fundamental que cada morador faça sua parte e não deixe água acumulada que pode servir de criadouro para o mosquito”, frisou Maksoud.

Conforme o Boletim divulgado nesta quarta-feira, de janeiro a dezembro de 2022, foram registrados 8.321 casos confirmados de Dengue e sete óbitos provocados pela doença, em Campo Grande. Neste mesmo período, foram 73 casos notificados e 1 confirmado de Zika, 194 notificados e 30 confirmados de Chikungunya.