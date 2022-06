Presente nos bairros e atento as demandas dos moradores, o vereador William Maksoud reivindicou nesta semana, na Câmara Municipal de Campo Grande, a execução de benfeitorias em mais de 15 bairros. Entre os serviços solicitados estão operação tapa-buraco, iluminação, instalação de cobertura e assento em ponto de ônibus, implantação de redutor de velocidade, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, sinalização, limpeza, entre outros. Os pedidos abrangem os bairros Buriti, Jardim Centro Oeste, Jardim das Macaúbas, Jardim Nova Jerusalém, Loteamento Paulo VI, Mata do Jacinto, Moreninha I, Moreninha III, Nova Capital, Nova Serrana, Parque do Lageado, Paulo Coelho Machado, Santo Amaro, Sobrinho, Vila Margarida, Vila Nathalia e Vila Rica.