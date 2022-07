Atendendo ao pedido dos moradores, o vereador William Maksoud reivindica, nesta quinta-feira (14), a construção de uma nova quadra de esportes na Praça do Peixe em Campo Grande.

Segundo o documento protocolado na Câmara Municipal, o parlamentar solicita a construção de uma nova quadra de esportes com cestas para a prática de basquete na Praça do Peixe, localizada na Avenida Coronel Porto Carrero, esquina com a rua Bom Pastor, bairro Vila Vilas Boas.

“Esta obra é essencial à população desta região, principalmente para uma melhoria na qualidade de vida com o livre acesso à prática de exercícios e atividades recreativas para as crianças e adultos. No local já existe o espaço para a construção de uma nova quadra de esportes e deste modo irá atender melhor a população”, justificou Maksoud.

A indicação será apresentada durante a sessão ordinária da Casa de Leis e encaminhada ao Poder Executivo.