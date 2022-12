O Vereador William Maksoud apresentou nesta terça-feira (13) reivindicações para benfeitorias nas regiões urbanas do Imbirussu, Lagoa e Prosa em Campo Grande. As indicações serão entregues durante a sessão ordinária da Câmara Municipal. Dentre os pedidos estão iluminação na Mata do Jacinto; operação tapa-buraco nos bairros Coophavila II, Mata do Jacinto e Vila Manoel Taveira; limpeza e retirada de entulho na Vila Manoel Taveira.

Além disso, o parlamentar solicita ainda a implantação, limpeza de bueiros e sistema de drenagem na Vila Manoel Taveira; e implantação/pintura de quebra-molas no Coophavila II. Todos as indicações foram protocoladas na Casa de Leis e serão encaminhados aos órgãos competentes para execução.