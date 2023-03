Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, que acontece nesta terça-feira (14), o vereador William Maksoud encaminha ao Poder Executivo e órgãos responsáveis, pedidos de melhorias para vários bairros.

Conforme os documentos protocolados na Câmara Municipal, entre os pedidos estão patrolamento e encascalhamento nos bairros Parque Novo Século, Portal Caiobá II e Vila Nova Campo Grande; operação tapa-buraco na Vila Gomes; limpeza e retirada de entulho na Mata do Segredo; implantação/pintura de quebra-molas na Vila Oeste; implantação, limpeza de bueiros e sistema de drenagem no Portal Caiobá II; implantação da Rede de esgoto no Portal Caiobá II; e instalação de semáforo no Centro.

“Campo Grande está crescendo e nosso papel é levar as demandas dos bairros, buscando benfeitorias e manutenções que devem atender todas as regiões, observando o pleno desenvolvimento da nossa cidade”, comentou Maksoud.

Os pedidos serão apresentados na Casa de Leis e encaminhados aos órgãos competentes para execução.