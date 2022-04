Nesta quinta-feira (28), o vereador William Maksoud encaminhou reivindicação para a implantação dos serviços de pavimentação asfáltica, instalação de esgoto e captação de águas pluviais no bairro Morada dos Deuses – região Segredo de Campo Grande.

As benfeitorias devem ser realizadas nas ruas Afrodite, Arapuanã, Demeter, Dionysos, Eros, Hodes, Hebe, Hermes, Lindóia, Posidon e São Felipe.

“Recebemos ofício com o pedido dos moradores que evidencia a necessidade das obras. A população tem sofrido com a situação das vias que ficam intransitáveis em período de chuvas e sem condições mínimas de circulação. Pedimos também que seja feita a implantação do esgoto e captação das águas fluviais. Essas benfeitorias vão levar mais qualidade de vida para os moradores”, justificou Maksoud.

Todos os pedidos foram encaminhados ao Poder Executivo.