Na última quarta-feira (21), o Vereador William Maksoud se reuniu com o governador eleito em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Na ocasião, eles falaram sobre projetos em prol da população de Campo Grande e as demais cidades. “Nos colocamos à disposição do governador eleito Eduardo Riedel para trabalharmos em favor das pessoas de Campo Grande e de todo Mato Grosso do Sul. Sabemos das propostas de governo que foram apresentadas nos últimos meses e vamos acompanhar os trabalhos, caminhando juntos em prol da nossa gente”, comentou Maksoud. Eduardo Riedel foi eleito governador de Mato Grosso do Sul, em segundo turno, nas eleições deste ano e inicia seu mandato em 2023.