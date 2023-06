William Maksoud solicita iluminação, pintura de quebra-molas e outras benfeitorias para os bairros de Campo Grande

Durante a 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal, ocorrida nesta terça-feira (20), o vereador William Maksoud apresentou novas indicações para realização de serviços de benfeitorias e manutenções nos bairros de Campo Grande.

Dentre os pedidos do parlamentar estão patrolamento e encascalhamento no Jardim Campo Alto; operação tapa-buraco nos bairros Coronel Antonino, Jardim Tarumã e Mata do Jacinto; iluminação no Coophavila II, Jardim Tarumã, Mata do Jacinto e Monte Castelo; sinalização no Mata do Jacinto; implantação/pintura de quebra-molas no Jardim Estrela D’alva II; aplicação de inseticida (fumacê) no Jardim Campina Verde, Jardim Campo Alto e Jardim Pacaembu; implantação, limpeza de bueiros e sistema de drenagem no Jardim Tarumã e Miguel Couto.

“A luta por uma Campo Grande melhor para todos continua. Estamos percorrendo os bairros e também recebemos as demandas dos moradores e comerciantes no nosso gabinete e através das nossas redes sociais. Todos as indicações são protocoladas na Casa de Leis e encaminhadas aos órgãos responsáveis para realização”, ressaltou Maksoud.