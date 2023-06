William Maksoud solicita melhorias nas regiões Anhanduizinho, Bandeira, Lagoa e Prosa de Campo Grande

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, ocorrida nesta quinta-feira (29), o vereador William Maksoud apresentou novas indicações para realização de serviços de manutenções e melhorias nos bairros de Campo Grande.

Conforme documentos protocolados na Casa de Leis, o parlamentar solicitou patrolamento e encascalhamento no Jardim Nova Jerusalém e Uirapuru; operação tapa-buraco nos bairros Coophavila II, Jardim Centro Oeste, Los Angeles, Moreninha I e Varandas do Campo; iluminação no Jardim Nova Jerusalém e Mata do Jacinto; sinalização na Moreninha I; e implantação de semáforos na Vila Nova Capital.

“A luta por uma Campo Grande melhor para todos continua. Estamos recebendo as demandas da população e buscando levar essas melhorias para os bairros, visando o progresso, desenvolvimento e melhor qualidade de vida para todos os cidadãos”, destacou Maksoud.

Todos os pedidos foram apresentados em plenário e encaminhados aos órgãos competentes para execução.

Participe enviando suas sugestões de melhorias para a cidade e acompanhe o trabalho de William Maksoud através das redes sociais: