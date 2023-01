O vereador William Maksoud solicita ao Poder Executivo, a realização de serviços de manutenção como patrolamento e encascalhamento nas vias, além de reparos na pavimentação asfáltica com operação tapa-buraco em vários bairros de Campo Grande.

Conforme os documentos protocolados na Câmara Municipal, o parlamentar solicita patrolamento e encascalhamento da Rua Abadir Jabur, no bairro Coophavila II; e da Rua Maicurú no Jardim Columbia.

“Solicitamos este serviço em caráter de urgência, pois a falta de manutenção desta rua tem causado transtornos aos moradores da região. A preocupação se intensifica em ocasião de fortes chuvas, o local fica com muita lama dificultando o trânsito de veículos e pedestres. Faz-se necessário que os moradores que não usufruem da pavimentação asfáltica tenham pelo menos a rua em condições para um trânsito seguro”, comentou Maksoud.

Já os reparos com operação tapa buraco devem ser executados na Rua Santos Drumond, próximo ao número 1212, no bairro Planalto; Rua Guiné, próximo ao número 452, no Moreninha III; Rua Ana Jacinta de Oliveira, próximo ao número 21, no Centro-Oeste; Rua Goiânia, próximo ao número 136, no Santo Antônio; Rua Marcos Ferrez, número 14 ao 414, no Conjunto Jose Abrão; Rua Marcelo Roberto, número 7 ao 187, no Conjunto Jose Abrão.

Os serviços também foram indicados na Rua Antônio Pinto, número 27 ao 274 e Rua Franklin Espindola, número 35 ao 667, na Vila Taveirópolis; Rua das Rosas, número 44 ao 959, no Jardim Jóquei Club; Rua Antônio Bittencourt Filho, número 527 ao 843, na Vila Nhá Nhá; Avenida Marechal Floriano, número 56 ao 1898, na Vila Bandeirantes;

Avenida Wilson Paes de Barros, em toda sua extensão, na Vila Nova Campo Grande;

Rua Felipe dos Santos e Rua Beckman, em toda sua extensão, na Vila Serradinho;

Rua Mogi Mirim,395, na Vila Anahy;

Rua Pepino Giordano, no Residencial Oliveira; e na Rua dos Arquitetos, próximo ao número 529 na Vila Anahy.

Os pedidos, já protocolados na Casa de Leis, serão apresentadas em plenário em fevereiro, quando retornam as sessões ordinárias da Câmara Municipal.