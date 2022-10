Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, ocorrida nesta quinta-feira (27), o vereador William Maksoud apresentou solicitações para realização de novas benfeitorias nos bairros.

De acordo com os documentos protocolados na Casa de Leis, o parlamentar indica a implantação de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Vespasiano Martins; iluminação no Jardim Centro-Oeste, Monte Castelo e Universitário; instalação de cobertura e assento em ponto de ônibus no Jardim Canguru, Santo Antônio e Vila Almeida; sinalização na Vila Alba, Vila Almeida, Vila Miguel Couto e Vila Planalto; operação tapa-buraco nos bairros Jardim Aeroporto, Santo Antônio, Vila Almeida, Vila Palmira, Vila Planalto e Vila Sobrinho; poda ou remoção de árvores na Vila Almeida; implantação/pintura de quebra-molas no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis; implantação, limpeza de bueiros e sistema de drenagem no Jardim Aeroporto.

“São benfeitorias que os moradores e comerciantes solicitaram e nós estamos encaminhando ao Poder Executivo e órgãos competentes para realização. Essa participação do cidadão é fundamental na construção de uma Campo Grande melhor para todos”, ressaltou Maksoud.