William Maksoud solicitou asfalto nas sete regiões urbanas de Campo Grande no primeiro semestre deste ano

Durante os primeiros seis meses de trabalhos legislativos deste ano, o vereador William Maksoud reivindicou a implantação de asfalto em bairros das sete regiões urbanas de Campo Grande.

Os pedidos, protocolados na Câmara Municipal e apresentados durante as sessões ordinárias, são para implementação de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em trechos que não possuem estes benefícios.

Na região do Anhanduizinho, os serviços foram solicitados nos bairros Jardim Aero Rancho, Jardim Canguru, Jardim das Macaúbas, Jardim das Meninas, Jardim Los Angeles, Jardim Monte Alegre, Universitário, Residencial Joana Darc e Residencial Mario Covas.

Já no Bandeira, as benfeitorias foram encaminhadas para o Estrela Park, Jardim Campo Alto, Jardim Itamaracá e Vila Moreninha IV.

No Centro, as demandas são dos bairros Jardim Itatiaia e no Imbirussu para a Vila Nova Campo Grande.

Além disso, na região do Lagoa as obras foram indicadas para os bairros União e Vivendas do Parque.

No Prosa, as melhorias atendem o bairro Jardim Noroeste; enquanto na região Segredo as solicitações englobam o Jardim Columbia, Jardim do Córrego e Vila Nossa Senhora das Graças.

Todos os pedidos foram encaminhados à Prefeitura de Campo Grande para execução.