Nesta semana mais uma indicação de benfeitoria do vereador William Maksoud foi atendida pelo Poder Executivo. Desta vez, a melhoria atende a demanda dos moradores da região do Anhanduizinho.

De acordo com o pedido protocolado pelo vereador na Câmara Municipal, foi solicitada a execução do serviço de limpeza da área pública localizada na Rua Paulo Soares Leite, na Praça do bairro Iracy Coelho III.

“Essa indicação foi uma solicitação dos moradores do bairro, tendo em vista a grande quantidade de sujeira e mato na praça pública, espaço utilizado pelas famílias da região para lazer e esporte. Obrigado mais uma vez a prefeitura de Campo Grande por outra indicação atendida”, ressaltou Maksoud.