Nesta terça-feira (18) William Maksoud representou a Câmara Municipal de Campo Grande com os vereadores Carlão e Silvio Pitu, na live com o senador Nelsinho Trad e integrantes do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes (Sinpetro). A reunião tinha como objetivo viabilizar a inserção dos frentistas na lista de profissionais com prioridade para vacinação contra a COVID-19, tendo em vista que os atendimentos em postos de combustíveis são uma atividade essencial.

“São profissionais que também precisam de um olhar, de cuidado, que recebem muitas pessoas diariamente enquanto realizam um trabalho que é tão necessário”, defendeu William Maksoud.

Segundo o presidente do Sinpetro, Waldemar Locatelli, o risco de contaminação dos trabalhadores é grande porque cada posto pode receber até mil carros em um dia.

Em sua fala, o Senador Nelsinho explicou que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) optou por seguir o Plano Nacional de imunização (PNI), que não contemplava a classe. Para que a alteração aconteça, a prioridade para os frentistas precisa ser votada primeiro pelo Senado e ser adicionada ao plano antes de a Câmara votar uma legislação municipal.

Agora, a Casa de Leis e o Sinpetro devem formular um ofício que será enviado ao Senado e apresentado pelo senador Nelson Trad.