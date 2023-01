Visando o bem estar da população e o desenvolvimento de Campo Grande, o vereador William Maksoud ouviu as solicitações dos moradores e protocolou pedidos para instalação de cobertura e assento em ponto de ônibus em vários bairros.

Conforme as indicações protocoladas na Câmara Municipal, os pedidos do parlamentar são para instalação de cobertura e assento em ponto de ônibus localizado na Rua dos Barbosas, em frente ao número 993, no bairro Amambaí; também na Rua São Camilo, em frente ao número 121, na Vila Nasser; na Rua São Lourenço, em frente ao número 35, no Santo Antônio; na Rua Ouro Branco, em frente ao número 571, na Vila Marcos Roberto; e na Rua Noruega, em frente ao 964, no Jardim Jacy.

Os serviços devem ser realizados ainda no bairro Monte Castelo, na Rua Dr. Dolor Ferreira de Andrade, em frente ao número 714; e na Rua Padre João Crippa, em frente ao número 2914.

“Essas indicações são dos moradores, e se atendidas, beneficiarão a todos os usuários do transporte coletivo, já que ficam expostos ao sol e chuva, sem a proteção da cobertura de abrigo e o conforto do assento, condições estas que trazem prejuízos à saúde e ao bem estar do cidadão”, justificou Maksoud.

Todas as indicações do parlamentar serão apresentadas no plenário da Casa de Leis em fevereiro e encaminhadas ao Poder Executivo.