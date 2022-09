Visando o pleno desenvolvimento e mais avanços para a grande região do bairro Moreninha em Campo Grande, o vereador William Maksoud apresenta nesta quinta-feira (15), diversas indicações para execução de benfeitorias.

Conforme as indicações protocoladas na Câmara Municipal, o parlamentar solicita a execução de operação tapa-buraco na Rua Oreade, Rua Ingá-Doce e Avenida Grande Floresta no bairro Moreninha III, e também na Rua Salmorão no Cidade Morena.

Maksoud solicita ainda troca de lâmpada queimada na Rua Macaba no Moreninha III e na rua Salmorão no Cidade Morena;

Também pede a implementação dos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em todo trecho não pavimentado das ruas Israelândia e Floreal, no Cidade Morena.

No bairro Moreninha III foi reivindicado também o estudo técnico para a implantação de redutor de velocidade (tipo quebra-molas) na Avenida Floresta, próximo ao número 146.

Para completar, o vereador encaminha pedido para execução de ronda policial ostensiva na Rua Copaíba e no seu entorno, no Bairro Moreninha III.

“Estamos sempre presentes na grande região das Moreninhas, ouvindo os moradores. Coletamos os pedidos de melhorias e estamos encaminhando aos órgãos responsáveis para execução”, comentou Maksoud.