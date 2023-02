Visando mais segurança para a população, o vereador William Maksoud encaminha ao Poder Executivo o pedido para a realização de rondas no bairro Vila Gomes, na região Prosa de Campo Grande.

Conforme indicação protocolada na Câmara Municipal, o parlamentar solicita a execução de ronda policial na rua Pernambuco, perto do Colégio Marista Alexandre Fleming, no bairro Vila Gomes.

“Essa indicação visa atender várias solicitações dos moradores da região e dos pais dos alunos, que relatam no horário entre 11h30 e 12h30, o aumento significativo do fluxo de carros ocasionando congestionamentos enormes, veículos em fila dupla e desrespeitando as leis de trânsito. Tal situação tem gerado muitos transtornos e riscos de acidentes para a comunidade”, justificou Maksoud.

Esse e outros pedidos serão apresentados durante a sessão ordinária da Casa de Leis e encaminhados aos órgãos competentes para execução.