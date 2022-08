Neste sábado (13), o músico William Portela fará uma live a partir das 19 horas em seu canal no Youtube com clássicos do sertanejo e pop rock.

A live começa com apresentação da dupla Gustavo e Mathias, em seguida tem o cantor Cristiano Madureira ao estilo Bruno e Marrone, depois será a vez de William Portela acompanhado da banda apresentando sucessos nacionais e internacionais do pop rock.

“A live é uma chance de matar a saudade das apresentações, alegrar o campo-grandense e dar espaço a grandes músicos que temos em nosso estado”, comenta o músico.

William Portela Júnior tem 38 anos e herdou o talento do pai, instrumentista William Portela, que gravou 12 Lp’s e se destacou com um dos baileiros de Mato Grosso do Sul.

Foi inspirado no pai que William se dedicou à música e passou a cantar nos barzinhos da cidade em 2008. Após anos tocando nas noites, ele resolveu trabalhar no ramo de ar-condicionado e abriu um canal no Youtube.

Conciliando o trabalho técnico com a música, ele aproveitou para fazer sua primeira live musical na pandemia e se surpreendeu com mais de 2 mil pessoas presentes no ao vivo sem qualquer divulgação. “Foi um sucesso e as pessoas ficaram com saudade”, afirma.

Llnk: CLIQUE AQUI