A cidade de Costa Rica alterou a nomenclatura de diversas ruas de acordo com uma nova lei municipal. As ruas receberam nomes em homenagem a diferentes pessoas. Além disso, dois corredores públicos também tiveram suas denominações alteradas. Em breve a prefeitura através do Demutran irá colocar placas de identificação com as novas nomenclaturas nas ruas. O ato foi publicado no Diário Oficial do Município da última segunda-feira (4).