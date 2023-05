X9? Vice do Grêmio contesta repórter e protagoniza discussão ao vivo; assista

Duas semanas depois de enfrentar crise envolvendo o goleiro Adriel, o Grêmio protagonizou nova turbulência nos bastidores. Nesta sexta-feira (5), o vice-presidente de futebol, Paulo Caleffi, confrontou um repórter da Rádio Guaíba e participou de uma discussão ao vivo.

Exaltado, Caleffi pediu um direito de resposta para desmentir o repórter Cristiano Silva. Minutos antes, o jornalista havia noticiado que o dirigente estava ameaçado no cargo após se indispor com pessoas de dentro do clube.

“Essa informação de que eu briguei com meio Grêmio é falsa. Ninguém que tem esse tipo de relação dentro do clube permanece. Essa informação é maldosa e mentirosa”, disparou Caleffi.

O repórter, por sua vez, argumentou. Além de citar a conduta da direção com a polêmica envolvendo Adriel, ele relembrou as constantes reclamações do técnico Renato Gaúcho sobre um eventual “X9”, que vazaria informações internas do Grêmio para a imprensa.

“Eu não sei se você é o X9. Se eu soubesse, eu diria ‘Paulo Caleffi é o X9’. Como eu não sei, eu não vou dizer”, pontuou o repórter.

“Nenhuma pessoa é maior do que o Grêmio. O que me assegura aqui é a forma que trato com as pessoas. É uma barbaridade você colocar que o vice de futebol do Grêmio é o vazador de informações. Você me deixa claro quem é teu informante”, respondeu Caleffi.

O vice de futebol do Grêmio foi procurado pela Itatiaia, mas preferiu não comentar.