Se antes as funcionalidades dos smartphones tinham grande protagonismo no cenário tecnológico, agora grandes marcas tem se voltado para inúmeros produtos inovadores para agitar o mercado. Gigantes como a Xiaomi tem indo muito além não só na variedade de dispositivos inteligentes oferecidos mas também na forma como pretende populariza-los.

A gigante chinesa anunciou sua entrada no segmento de veículos elétricos para concorrer com Huawei e até mesmo a Tesla com uma proposta tentadora. Para quem não sabe a Xiaomi já atua no mercado de scooters desde 2015, mas anunciou que em breve essas motos poderão ser vendidas em outros países graças a uma nova linha de veículos mais acessível e o melhor, sustentável.

Com design minimalista e cores variadas, as scooters são chamadas de A1 e A1 Pro. Ambas com farol LED, assento individual e rodas de liga leve e o melhor: recursos tecnológicos que tornam as motos um sonho de consumo para quem gosta de tecnologia. Munidas de GPS integrado, comandos de voz, câmera com resolução de 1080 para gravações de percurso e até mesmo computador de bordo, elas oferecem recursos que poucas da categoria oferecem. A maior diferença entre o modelo A1 e a sua versão Pro será a autonomia. Enquanto a primeira chega a 60 km, a segunda pode rodar por até 70 km com uma única carga podendo ser realizado inclusive fora da moto. A velocidade máxima das duas sooters deve chegar a 25 km/h e deverão ser disponibilizadas inicialmente na Austrália e na Europa.

Mas a melhor parte vem agora. Segundo a Xiaomi os preços oficiais mostram que as motos podem ser mais baratas que alguns celulares da própria marca chinesa. A modelo A1 custa 2.999 yuans ( aproximadamente R$ 2.570 na conversão atual). Já a A1 Pro – 3.999 yuans ( aproximadamente R$ 3.427 reais). Devido a velocidade máxima, elas dispensam a necessidade de habilitação, o que torna o produto ainda mais atrativo.