A Xiaomi está investindo pesado no setor de robótica, e anunciou essa semana que começará a comercializar um cachorro robô semelhante ao utilizado pelo Exército Americano fabricado pela Boston Dynamics (comprada pela Hyundai). Batizado de CyberDog, um robô quadrúpede com código aberto que poderá ter possibilidades inéditas, podendo tanto ajudar o seu dono efetuando atividades, como apenas figurando como um inteligente bichinho de estimação robotizado.

Popular pelo seu papel no mercado de smartphones, a Xiaomi pretende entrar no mercado colocando à venda apenas 1.000 unidades do CyberDog. A empresa espera com isso criar uma familiaridade com o produto à principio, antes de investir pesado. Isto porque ainda não se sabe como iremos nos adaptar com a nova tecnologia. Apesar da empresa ainda não ter definido o preço do robô, ele deve chegar ao mercado bem mais acessível que o Spot, o cão robô da Boston Dynamics. Enquanto Spot custa cerca de US$74.500 dólares, o CyberDog deve chegar ao mercado custando em torno de US$1.540 dólares.

Apresentado em um ambiente futurista, o CyberDog tem aparência elegante e tem tudo para desbancar o Spot da Boston Dynamics, inclusive com a promessa de um preço bem mais acessível. A Xiaomi espera que o robô cão seja o princípio de novos experimentos envolvendo máquinas quadrúpedes. Inicialmente, o CyberDog responderá a comandos de voz do dono como se fosse um cachorro de verdade.

Ao contrário do cão robô da Sony (Aibo), que é pequeno e fofo, o da Xiaomi chega ao mercado elegante e com um design futurista, passando até mesmo uma imagem de cachorro protetor.

Em sua apresentação feita pela empresa chinesa, o CyberDog aparece em um ambiente futurista, subindo e descendo escadas, como se fosse um personagem de algum programa de ficção científica, bem parecido com Black Mirror.

O cão robô chinês é alimentado pela plataforma Jetson Xavier AI da Nvidia e conta com várias câmeras e sensores. Entre eles, podemos citar um de toque, um módulo GPS, uma lente olho de peixe e a câmera RealSense D450 da Intel, que capta profundidade dos ambientes. Assim, o robô pode caminhar de maneira semi-autônoma.

De acordo com a Xiaomi, “o CyberDog pode analisar seus arredores em tempo real, criar mapas de navegação, traçar seu destino e evitar obstáculos. Juntamente com a postura humana e o rastreamento de reconhecimento facial, ele é capaz de seguir seu dono e contornar os obstáculos”. O cão robô virá ainda com três portas USB-C e uma HDMI, com o objetivo de personalização do hardware.

Vale destacar que a popularização do cão robô aconteceu pela Boston Dynamics por meio do Spot, que é utilizado para vários fins. No começo de 2021, a empresa de robótica chinesa Unitree lançou um bot quadrúpede ao valor de US$2.700.