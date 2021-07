A Xiaomi assumiu o lugar da Apple e ficou na 2ª posição de maior fabricante de smartphones do mundo. A fabricante chinesa encerrou o 2º trimestre do ano com participação de 17% no mercado mundial.

Segundo o Estado de S. Paulo, atrás dela está a Samsung, que detém 19% dos negócios. Já a Apple, teve percentual de 14%. Em relação às vendas, em comparação a 2020, Xiaomi também registrou um aumento de 83%. A Samsung teve crescimento de 15%, e a Apple apenas de 1%.

Ainda conforme a reportagem, o mercado mudou em razão do enfraquecimento da Huawei, que foi afetada por sanções impostas pelos Estados Unidos. A fabricante, que já esteve na 2ª posição entre as maiores do mundo, agora não aparece nem entre as cinco mais potentes.