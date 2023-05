Yuri Alberto volta a marcar após nove jogos e Corinthians empata com o Fortaleza

Nesta segunda-feira, Corinthians e Fortaleza duelaram na Neo Química Arena pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo bastante disputado, as equipes ficaram no empate em 1 a 1, com gols de Caio Alexandre e Yuri Alberto.

A partida começou com chances equilibradas entre as duas equipes. No segundo tempo, porém, o time de Vojvoda se impôs pelo tempo de trabalho para construir uma vantagem, tática, técnica e até física sobre o mandante. O Corinthians, como costuma fazer dentro de casa, respondeu com muita entrega e suor.

Com o empate, o Corinthians fica na 15ª posição, com quatro pontos. O Fortaleza tem oito e está em quarto.

As duas equipes voltam a campo nesta quinta-feira. O Fortaleza recebe, na Arena Castelão, o São Paulo. Já o Corinthians vai ao Rio de Janeiro encarar o Botafogo, no Engenhão.

Treinadores dão as caras

Em seu segundo jogo à frente do Corinthians, o técnico Vanderlei Luxemburgo começou a dar suas caras na equipe. Para encarar o Fortaleza, o treinador optou por sacar o titularíssimo Yuri Alberto e colocar o jovem Pedro. No meio de campo, Matheus Araújo entrou no lugar de Giuliano, e Fábio Santos recuperou a posição de Matheus Bidu.

Pelo lado do Fortaleza, Vojvoda optou por uma escalação mais conservadora. Tomás Pocchetino, que costuma jogar mais avançado, deu lugar a Lucas Sasha, volante de marcação.

Primeiro tempo tímido

O primeiro tempo foi nivelado por baixo em chances claras de gol. O Corinthians, mandante, empurrado por sua torcida, passou longe de ser agressivo sem a bola e deixou a posse com o Fortaleza. A primeira chance do jogo surgiu de belo passe vertical de Roni para Matheus Araújo, que deu dois dribles e chutou forte para defesa de Fernando Miguel.

Pelo lado do Fortaleza, a principal chegada veio em um raro contra-ataque em velocidade. Na jogada, Moisés teve campo aberto para correr, cortou para o meio e chutou forte, mas acabou bloqueado por Murillo.

O Fortaleza teve de lidar com uma adversidade forte no primeiro tempo. O atacante Moisés, dos principais jogadores da equipe no início do Brasileirão, sentiu dores e pediu para ser substituído. Em seu lugar, a opção de Vojvoda foi pelo velocista Romarinho.

Investidas no intervalo

Luxemburgo e Vojvoda, provavelmente, não gostaram do que suas equipes apresentaram no primeiro tempo. Por isso, os dois treinadores voltaram do intervalo com trocas. No Fortaleza, Silvio Romero na vaga de Thiago Galhardo, enquanto no Corinthians, Guilherme Biro entrou na vaga de Pedro.

O segundo tempo mostrou muito mais sede de gol de ambas as equipes. O Corinthians conseguiu criar pelos dois lados do campo, tanto com Guilherme Biro quanto com Adson. Róger Guedes, inclusive, chegou a ficar cara a cara com Fernando Miguel e chutou para defesa do goleiro.

Já pelo lado do Fortaleza, a primeira investida do segundo tempo foi ainda mais perigosa. Pelo lado esquerdo, Romarinho costurou e cruzou rasteiro para Yago Pikachu, que recebeu na entrada da pequena área e chutou no travessão.

É O LAAAAAIIOOOOON! NÃO TEM JEITOOOOOOOO! VAMOOOOOOOOOOOOOS! 🦁 pic.twitter.com/ogf2fNZ78N — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 9, 2023

O Fortaleza foi a primeira equipe a balançar as redes em Itaquera. Pelo lado direito, Yago Pikachu deixou Matheus Bidu para trás e cruzou para Sílvio Romero, que completou para o gol vazio e marcou o gol.

O lance, inicialmente, foi validado pela arbitragem de campo. Após revisão do árbitro de vídeo, porém, foi confirmado o impedimento de Silvio Romero e o gol acabou anulado.

Golaço do Leão e fim de zica no Timão

Apesar do baque do gol anulado, o Fortaleza não demorou para comprovar sua força. O time visitante continuou se impondo e fez bela tabela pelo lado esquerdo. Na sequência da jogada, Caio Alexandre recebeu de frente para a área e bateu rasteiro, sem chances para Cássio. Um a zero no placar!

O gol deixava o time paulista na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas a resposta chegou em tempo.

O gol do Timão marcado por Yuri Alberto nesta noite! 9️⃣⚽ 📹 Guaraci Neto#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/TL3L9Q3xjT — Corinthians (@Corinthians) May 9, 2023

O Corinthians conseguiu buscar o empate aos 42 minutos. Róger Guedes recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na área. O goleiro Fernando Miguel rebateu a bola nos pés de Yuri Alberto, que fuzilou para o gol vazio e empatou o jogo.

O tento marcou o fim da sequência de nove jogos sem gols de Yuri Alberto. Foi esta má fase, inclusive, que fez o jogador iniciar a partida no banco de reservas.

Corinthians x Fortaleza

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Roni, Fausto Vera (Paulinho) e Matheus Araújo (Yuri Alberto); Adson (Ángel Romero), Pedro (Guilherme Biro) e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Vinícius Zanocelo), Caio Alexandre e Hércules (Yago Pikachu); Calebe (Pochettino), Moisés (Romarinho) e Thiago Galhardo (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gols: Yuri Alberto (Corinthians); Caio Alexandre (Fortaleza)

Cartões amarelos: Bruno Pacheco, do Fortaleza; Fausto Vera e Murillo, do Corinthians.

Motivo: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: segunda-feira, 8 de maio de 2023; às 20h de Brasília

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Rafael da Silva Alves

Árbitro de vídeo: Rafael Traci