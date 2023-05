Zagueiro do Flamengo critica atuação do time na vitória sobre o Bahia: “Muito a melhorar”

O zagueiro Fabrício Bruno criticou a atuação do Flamengo apesar da vitória de 3 a 2 sobre o Bahia, na tarde deste sábado (13), na Arena Fonte Nova.

“Não podemos, com dois a mais em campo, levar contra-ataque. Os três pontos foram importantes, mas temos que ter a consciência que temos muita coisa para melhorar”, disse Fabrício Bruno, um dos três zagueiros escalados por Jorge Sampaoli para a partida desta tarde.

O Bahia perdeu dois zagueiros, Rezende e Kanu, num intervalo de três minutos, no segundo tempo. O jogo já estava 3 a 2 para o Flamengo, mas mesmo com dois a menos a equipe mandante conseguiu contra-ataques e levou perigo ao gol de Santos.

Ficamos em muitos momentos seis contra quatro deles no contra-ataque e não conseguimos concluir também. E sofremos em um jogo controlado, que estava na nossa mão. Repito, não podemos tomar contra-ataque com dois a mais em campo Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo

Zagueiro não estranhou as cinco mudanças no intervalo

Fabrício Bruno disse não ter estranhado o técnico Jorge Sampaoli ter feito as cinco alterações possíveis no intervalo, inclusive o goleiro Santos no lugar de Matheus Cunha, que pode ter sentido um desconforto muscular.

“É uma característica do professor, ele disse que era para dar mais consistência para o time, temos um clássico na terça-feira”, disse Fabrício Bruno, se referindo ao jogo da Copa do Brasil, contra o Fluminense, na próxima terça-feira, no Maracanã.

Fabrício Bruno falou sobre a primeira vitória do Mengão fora de casa, pelo @Brasileirao. #VamosFlamengo pic.twitter.com/jGY691Abex — Flamengo (@Flamengo) May 13, 2023