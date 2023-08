Zanin envia pedido para investigar declaração de Bolsonaro sobre ‘fuzilar a petralhada’ à Justiça Eleitoral

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, enviou um pedido à Justiça Eleitoral do Acre para que seja investigada a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre “fuzilar a petralhada”.

O líder conservador teria feito um gesto sugerindo um fuzilamento, utilizando o tripé de uma câmera de vídeo, simulando um fuzil e proferiu uma frase, que é o objeto da ação.

– Vamos fuzilar a petralhada toda aqui do Acre. Vamos botar esses picaretas pra correr do Acre. Já que eles gostam tanta da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, galera. Vão ter que comer é capim mesmo.

Zanin acatou ao entendimento da Procuradoria-Geral da República (PGR), que sustentou no STF que esses casos devem ser enviados às instâncias inferiores.