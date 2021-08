Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores desta terça-feira (17), o vereador Zé da Farmácia (PODEMOS) pediu que seja reformado o espaço físico da farmácia pública da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) “Aparecida Gonçalves Saraiva” do bairro Universitário. Os moradores denunciaram ao vereador, que a farmácia que estava fechada há algum tempo por conta das infiltrações da chuva, ainda não foi reaberta, mesmo após cobranças já realizadas no início ano durante uma visita de inspeção de seu mandato. “A Farmácia interna esta funcionando, mas quem precisa retirar os remédios não está conseguindo. Vamos chamar a atenção do secretário Zé Mauro para que tome essas providencias o mais rápido possível, por que dor, não dá para esperar. Tem que usar o medicamento e isso tem que ser rápido”, discursou o vereador.

UPAS

Na UPA Tiradentes, a reclamação é que a farmácia tem fechado antes do horário previsto. “15 minutos antes de fechar, a farmácia já estava fechada. Quem precisar de medicamento, só no outro dia ou quem tem dinheiro vai comprar”, relatou. Zé ainda lembrou que também recebeu reclamações de um caso atípico na UPA Moreninha III. Falta de médicos, com apenas dois e muita gente para atender, além de quedas no sistema de informática de atendimento nesta segunda-feira(16), que fizeram que os usuários que estavam desde o início da manhã ainda não estivessem sido atendido no início da tarde. Depois o atendimento voltou a funcionar normalmente, com farmácia bem abastecida de medicamentos.