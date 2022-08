Na manhã desta sexta-feira (5), o vereador e candidato a deputado estadual Zé da Farmácia participou da convenção partidária do União Brasil com o Podemos, em Campo Grande. O evento consolidou a aliança entre os partidos e contou com a participação da candidata ao governo do Estado, Rose Modesto (União) e do vice Alberto Schlatter (Podemos).

Durante o evento, o presidente do Podemos, Sérgio Murilo, celebrou a candidatura de Rose Modesto ao governo do Estado que cresce cada vez mais nas pesquisas eleitorais. “Estamos aqui hoje, consolidando e confirmando que a Rose Modesto é a nossa candidata ao governo de Mato Grosso do Sul. Estamos felizes e contentes”.

Além da candidatura ao governo do Estado, o evento oficializou a de oito deputados federais e 20 deputados estaduais, entre eles o pré-candidato a deputado estadual Zé da Farmácia.

O candidato é uma forte aposta do partido por conta da sua reconhecida atuação enquanto vereador nos bairros de Campo Grande. “Como vereador e, agora, como candidato a deputado estadual, tenho procurado representá-los”. Além disso, Zé da Farmácia falou sobre a Moreninha ter a chance de ter o primeiro deputado legítimo do bairro e região, “a gente tá sempre trabalhando para trazer melhorias, não só para as Moreninhas, mas para toda a região”, comentou o candidato.

O candidato a deputado federal Flávio Cabo Almir falou sobre a expectativa das candidaturas e da parceria entre os candidatos. “Agora é oficial. Estamos aqui em parceria, eu e Zé da Farmácia, esse homem que é o coração das Moreninhas assim como eu sou do Alves Pereira, estamos juntos. Bora!”