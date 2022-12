Durante a 78ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta quinta-feira (08), o vereador Zé da Farmácia (Podemos) aproveitou a fala na Câmara Municipal para denunciar novamente a falta de médicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Campo Grande.

“Tenho sido cobrado veemente sobre a questão da saúde pública de Campo Grande, principalmente a falta de médicos. A UBS das Moreninhas está sem médico há algum tempo e na UBS da Cidade Morena já faz cinco meses”, afirmou o vereador.

Zé ainda chamou atenção para outros problemas além da falta dos profissionais, como a falta de macas e ambulâncias. “A maioria das famílias estão recorrendo a vaquinhas para angariar fundos para fazer o transporte. Isso está acontecendo todos os dias”, explicou.

O vereador espera que a situação melhore com a mudança do secretário de saúde. “Peço ao novo secretário, Dr. Sandro Benites, que dê uma atenção melhor que o ex-secretário. Visite as unidades dos bairros e veja de perto a situação caótica que se encontra a saúde pública de Campo Grande.”

Indicações

O vereador realizou uma série de indicações para os bairros das Moreninhas, Residencial Ramez Tebet, Jardim Colibri, Jardim Nashville, Jardim Centro-Oeste, Jardim Monumento e Alves Pereira.

Entre elas, limpeza com remoção de resíduos e poda de mato na Rua Claudio Coutinho, em frente ao número 981, no Residencial Ramez Tebet, bem como na Rua Osmar de Andrade, no Jardim Colibri, além da Operação Tapa Buraco na Rua Clelia dos Santos Rosa próximo ao número 251, no Jardim Nashville.

As indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para que tome as providências junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).